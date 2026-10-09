Baghai: Verdrehung der Realität verschleiert nicht die Vertragsbrüche der USA

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Ismail Baghai, Sprecher des Außenministeriums, in Antwort auf die Behauptung von Marco Rubio, dem US-Außenminister, dass „Iran mehrere Male die Chance auf eine Einigung verpasst hat“: Die Verdrehung historischer Fakten kann die Realität der wiederholten Vertragsbrüche der USA nicht aus dem Bewusstsein der öffentlichen Meinung verdrängen.

Baghai wies auf die wiederholten Treulosigkeiten der USA hin, darunter der einseitige Austritt aus dem Nuklearabkommen im Jahr 2018, die Zerstörung diplomatischer Prozesse und die militärische Aggression gegen Iran während der Verhandlungen und anschließend die Verletzung der Vereinbarung vom 18. Juni, und bezeichnete die USA als verantwortlich für die bestehende Unsicherheit in der Region und ihre wirtschaftlichen Folgen in den USA und der Welt, und betonte: Projektion und schwankende Rhetorik können die Forderung der öffentlichen Meinung der USA und der Welt nach Zur-Rechenschaft-Ziehung der Verursacher des illegalen Krieges und der begangenen Verbrechen nicht überschatten.

Irans Antwort auf die Vorschläge der USA wird über Vermittler vorgelegt

Der Sprecher des Außenministeriums sagte auch in Antwort auf eine Frage zu den neuesten Entwicklungen in den iranisch-amerikanischen Verhandlungen: Die Erwägungen und Bedingungen der Islamischen Republik Iran für die Beendigung des aufgezwungenen Krieges an allen Fronten und die Wiederherstellung der Sicherheit in der Region des Persischen Golfs und der Straße von Hormus wurden klar und entschlossen dargelegt, und auf die Vorschläge der Gegenseite wird ebenfalls die notwendige Antwort über Vermittler gegeben.

Baghai erklärte: Der Austausch von Botschaften zwischen Iran und den USA erfolgt über Vermittler.