Borudscherdi: Die Politik des Landes ist unveränderlich; wir weichen nicht von unserer Position ab

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte Alaeddin Borudscherdi, Mitglied der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments, gegenüber Journalisten unter Betonung der Kontinuität der Politik der Islamischen Republik: Die Politik der Islamischen Republik wird fest und standhaft fortgesetzt und ist unveränderlich.

Zu den jüngsten Äußerungen von Donald Trump, dem Präsidenten der USA, sagte er: Diese Reden sind kein neues Problem, und wir haben uns an diese Äußerungen und das, was wir als Unangemessenheit in der Rhetorik des US-Präsidenten betrachten, gewöhnt; daher gibt es meiner Meinung nach keinen Grund zur Sorge.

Borudscherdi fügte hinzu: Die Amerikaner werden, solange sie ihre Wahlen nicht abgehalten haben, grundsätzlich nicht in eine scharfe militärische Atmosphäre und Operationen eintreten, aber wenn ein solches Ereignis ebenfalls eintritt, sind die Streitkräfte und das Volk Irans vollständig bereit.

Das Mitglied der Kommission für nationale Sicherheit des Parlaments sagte zu den jüngsten Vorschlägen der USA für Verhandlungen auch: Die jüngsten Vorschläge der USA wurden über Katar übermittelt, und heute Nachmittag werden wir eine Sitzung mit dem Außenminister haben, um die Einzelheiten dieser Vorschläge zu prüfen.

Er fuhr fort: Wir werden den Weg mit Festigkeit fortsetzen und nicht von unseren Positionen abweichen.

Borudscherdi erklärte zur Straße von Hormus auch: Die Straße von Hormus befindet sich in der Verfügungsgewalt der Islamischen Republik Iran, und die Politik der Islamischen Republik in diesem Zusammenhang wird mit Festigkeit fortgesetzt. „Wir sind die Sieger dieses Krieges.“