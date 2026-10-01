Reaktion von Araghchi auf die unbegründeten Anschuldigungen des britischen Premierministers

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghchi, der Außenminister unseres Landes, in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke und als Reaktion auf die unbegründeten Anschuldigungen des britischen Premierministers: Der britische Premierminister sagt, seine Regierung „könne bestätigen, dass sie glaubt, dass Iran eine Rolle im Vorfall auf dem Luftwaffenstützpunkt Fairford der Königlichen Luftwaffe Großbritanniens gespielt hat.“!

Er fügte hinzu: Dass Sie diejenigen freigelassen haben, die Ihrer Aussage nach Terroristen waren und ausländischen Regierungen dienten, sagt alles.

Araghchi betonte: Sie suchen den Schuldigen an der falschen Stelle.