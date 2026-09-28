Ghalibaf: Märtyrer Nasrallah verwandelte den Widerstand in eine abschreckende Doktrin

Nach Bericht der Abna-Nachrichtenagentur erinnerte Mohammad Bagher Ghalibaf, Vorsitzender des Islamischen Konsultativrates, in einer Botschaft anlässlich des zweiten Jahrestages des Martyriums von Sayyed Hassan Nasrallah an ihn als Strategen und Feldkommandeur des Widerstands und schrieb: Märtyrer Nasrallah verwandelte den Widerstand von einer Guerillabewegung in eine «abschreckende Doktrin». Der Text der Botschaft lautet wie folgt:

«Bismillah ar-Rahman ar-Rahim»

Der zweite Jahrestag des Martyriums des lieben Sayyed Hassan Nasrallah (möge Allah der Erhabene mit ihm zufrieden sein) ist eine Gelegenheit, den Namen, den Weg und das Vermächtnis dessen in Erinnerung zu rufen, der den Widerstand von einer unorganisierten Bewegung und Guerillagruppe in eine «abschreckende Doktrin» verwandelte. Märtyrer Nasrallah war in unseren Augen nicht nur ein politisch-religiöser Führer; er war ein Stratege und Feld- und Dschihad-Kommandeur, der mit präzisem Verständnis der Geopolitik der Region die Hisbollah im Libanon an einen Punkt brachte, an dem sich die Sicherheitsgleichungen des zionistischen Regimes vollständig gegen dieses Regime veränderten.

Sayyed Hassan Nasrallah war einer der Kommandeure, der zwischen dem Feld und dem Volk, dem Glauben und der Politik, dem Ideal und der Tat eine unzerbrechliche Verbindung herstellte und das «Feld» zu einem Instrument für die Gewährleistung dauerhafter Sicherheit machte. In seinen Augen waren der Libanon, der Iran, Palästina und andere Felder des Widerstands keine voneinander getrennten Teile; sondern jeder von ihnen war Teil einer historischen Verantwortung gegenüber Besatzung und Aggression. Daher ist sein Name im Gedächtnis des Widerstands nicht nur mit der Verantwortung des Generalsekretärs der Hisbollah verbunden; sondern er ist bekannt für Jahre des Widerstands, der Weitsicht und der Treue zu einem Bund, dem er bis zum Ende seines Lebens treu blieb.

Der Feind dachte, dass mit der Beseitigung des Kommandeurs der Widerstand aufhören würde; aber er wusste nicht, dass Märtyrer Nasrallah eine Struktur errichtet hatte, die nicht auf einer Einzelperson beruht, sondern eine kohärente und stabile Struktur ist, die auch heute noch mit Kraft ihre abschreckende Wirkung aufrechterhält.

Was von Märtyrer Sayyed Hassan Nasrallah geblieben ist, ist nicht nur ein Name und eine Erinnerung; es ist ein menschliches und intellektuelles Kapital, das sich in der Erfahrung der Generationen des Widerstands, im Glauben der Mudschahedin und im Willen der Völker, die Würde und Freiheit fordern, fortsetzt.

Ich, während ich den zweiten Jahrestag des Martyriums von Sayyed, dem Märtyrer der Märtyrer des Widerstands, Sayyed Hassan Nasrallah, begehe, ehre das Andenken und den Namen dieses großen Mudschahedin zusammen mit allen Märtyrern der Widerstandsfront, insbesondere unseres Imam-Märtyrers, und bitte den Allmächtigen Allah um hohe Ränge und göttliches Wohlgefallen für diesen lieben Märtyrer und um Würde, Autorität und Ehre für das edle Volk des Libanon, die Kämpfer des Widerstands und alle freien und widerstandsfähigen Völker.