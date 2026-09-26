Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Al-Jazeera behauptete Donald Trump, der Präsident der USA, heute Samstag, indem er seine feindseligen Positionen gegen Teheran wiederholte: Ich lehne Irans Vorschlag ab.

Nach Angaben dieses Mediums behauptete der Präsident der USA, obwohl er die Erfahrung des Scheiterns des «maximalen Drucks» gegen Iran in seiner ersten Amtszeit hat: Ich lehne jede Vereinbarung ab, in der Iran aufgrund erlittener schwerer Verluste eine sofortige Wiederaufnahme des Handels anstrebt!

Donald Trump behauptete, entgegen offiziell veröffentlichten Berichten über die Schließung der Straße von Hormus aufgrund des Entstehens von Unsicherheit von seiner Seite nach der illegalen Aggression gegen Iran und auch mit dem Ziel, die Energiemärkte zu beeinflussen: Wir erreichen einen großen Sieg und haben die vollständige Kontrolle über die Straße von Hormus. Riesige Mengen Öl passieren die Straße von Hormus, und letzte Nacht passierten 29 Schiffe sie!

Er behauptete, in dem Versuch, sich von der Verursachung der Treibstoffkrise in westlichen Ländern freizusprechen, die nach der Unsicherheit der strategischen Straße von Hormus entstanden ist: Iran will die Straße von Hormus sofort öffnen, weil es schwere Verluste erlitten hat! Iran will eine Vereinbarung, und ich mag es auch, Vereinbarungen zu treffen, aber dieser Vorschlag ist inakzeptabel. Teheran hat Verluste erlitten, weil es keine finanziellen Mittel erhält, während seine Einnahmequelle über die Straße von Hormus gesichert wird. Iran hat sich durch die Schließung der Straße von Hormus in eine Sackgasse gebracht, und wir haben die härteste Blockade der Militärgeschichte gegen es verhängt. Wir haben eine stählerne Mauer um die Straße von Hormus errichtet, und Iran hat wegen dieser Blockade kein Geld mehr!

Trump versuchte auf die Frage eines Journalisten, ob «wollen Sie nur Medien, die Sie unterstützen?», die Medien, die seine Inkompetenz aufdecken, so zu bezeichnen: Ich will echte Nachrichten, keine gefälschten Nachrichten wie Sie. Ich liebe die freie Presse. Was ich nicht mag, ist die gefälschte Presse!