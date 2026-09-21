Hamas: Die Fortsetzung des täglichen Mordens in Gaza ist eine Verschärfung des Völkermordkrieges

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Schihab berichtet, erklärte Hasem Kasem, ein Sprecher der Hamas, dass die Fortsetzung des täglichen Mordens an Frauen und Kindern im Gazastreifen durch die Besatzungsarmee, wie es heute geschah, eine Verschärfung des Völkermordkrieges bedeutet; eines Krieges, der trotz der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens in Scharm El-Scheich vor etwa einem Jahr nicht gestoppt wurde.

Er fügte hinzu: Das Schweigen des Friedensrates und der mit ihm verbundenen Institutionen und die Unfähigkeit dieses Rates, ausdrücklich die Seite zu benennen, die das Waffenstillstandsabkommen zerstören will, nämlich die Besatzungsarmee, ist inakzeptabel und darf nicht fortgesetzt werden.

Hasem Kasem sagte: Die Bemühungen des Friedensrates unter dem Vorsitz von «Nikolai Mladenow» und des amerikanischen Vermittlers, Rechtfertigungen für die Verbrechen der Besatzungsarmee zu finden und die bevorstehenden Wahlen dieses Regimes bei der Behandlung der wiederholten Verletzung des Abkommens durch dieses Regime zu berücksichtigen, werden zur Schaffung eines Deckmantels für die Fortsetzung dieser Verbrechen und zur Schwächung des Waffenstillstandsabkommens führen.

Der Sprecher der Hamas forderte die arabischen und islamischen Länder, die am sogenannten Friedensrat teilnehmen, auf, eine klare und praktische Haltung gegenüber den Verbrechen und Aggressionen der Besatzungsarmee einzunehmen, die im Schatten der Unfähigkeit des Rates, sie zu stoppen, andauern; insbesondere da die palästinensische Seite das Waffenstillstandsabkommen offensichtlich eingehalten hat.