Die Tribüne der Vereinten Nationen darf nicht aufgegeben werden; die Teilnahme an der Generalversammlung ist das gesetzliche Recht Irans

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Ismail Baghai, Sprecher des Außenministeriums unseres Landes, in einem Fernsehinterview als Antwort auf Behauptungen und Medienkampagnen zur Anschuldigung der Streitkräfte, das Memorandum of Understanding verletzt zu haben, und zur Position des diplomatischen Apparats in dieser Angelegenheit: Leider ist die Neigung zur Selbstgeißelung eine der Folgen und Anzeichen des kognitiven und medialen Krieges des Feindes. Einige Realitäten sind so offensichtlich, dass sie kaum einer Erklärung bedürfen; wir haben es mit einer Seite zu tun, deren Bilanz des Vertragsbruchs in den vergangenen Jahren nicht nur für das iranische Volk, sondern für die gesamte Weltgemeinschaft völlig klar ist. Der grundlose Austritt aus dem JCPOA im Jahr 2018 — einem Dokument, das die Unterstützung einer Resolution des siebten Kapitels des Sicherheitsrates hatte — ist ein Beweis für diese Behauptung.

Baghai wies auf das feindselige Verhalten der Gegenseite in den letzten Monaten hin und betonte: Es wäre unfair gegenüber sich selbst und dem Volk, wenn wir die Entwicklungen als vorübergehend bewerten und die Ereignisse vergessen würden. In weniger als neun Monaten wurde die Islamische Republik Iran zweimal, genau während diplomatischer Verhandlungen, Ziel militärischer Aggression und eines Angriffs; kann man also die Realität dieses Verhaltens leugnen?

Er erläuterte die angebliche Geschichte des Angriffs auf drei Schiffe und deren Missbrauch zur Störung der Vereinbarungen und sagte: Bezüglich der Behauptung eines Angriffs auf drei Schiffe gibt es grundsätzlich keine bewiesenen Details und Dokumente, und es bestehen ernsthafte Zweifel am eigentlichen Geschehen und der Art und Weise seines Zustandekommens. Aber selbst unter der Annahme der Richtigkeit eines solchen Vorfalls, wie kann ein Dokument, das das Ergebnis wochenlanger intensiver Verhandlungen nach einem brutalen und schädlichen Krieg war, mit einer solchen Ausrede beiseite gelegt werden? Die Gegenseiten behaupten, diese Schiffe hätten drei Ländern der Region gehört; die Frage ist, warum diese Länder, in Kenntnis von Absatz 5 des Memorandums und des Wissens um die Unsicherheit der südlichen Route, unter Bedingungen, in denen Iran die notwendigen Vorkehrungen für die Durchfahrt auf einer sicheren Route getroffen hatte, die Durchfahrt auf der unsicheren Route erlaubten? Ist diese Handlung etwa nicht in Abstimmung mit CENTCOM erfolgt?

Der Sprecher des diplomatischen Apparats bezeichnete abschließend die Reaktion Amerikas als unverhältnismäßig und betonte: Selbst im Falle einer Verletzung waren Mechanismen für Prüfung und Dialog vorgesehen. Dass die Gegenseite im ersten Schritt das Memorandum als beendet betrachtete, die Seeblockade wiederherstellte und alle ihre Verpflichtungen verletzte, zeigt deutlich, dass diese Handlung eine außerordentlich unverhältnismäßige Reaktion war und Washington im Voraus den Boden für eine Ausrede bereitet hatte, um aus einem Memorandum auszusteigen, das seine Interessen nicht sicherte.