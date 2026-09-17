Generalmajor Rezaei: Die Amerikaner müssen unser Vertrauen gewinnen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, traf sich Generalmajor Mohsen Rezaei, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, mit Bafel Talabani, dem Vorsitzenden der Patriotischen Union Kurdistans im Irak, zu einem Gespräch.

Bei diesem Treffen betonte der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates die Notwendigkeit, das Thema terroristischer Gruppen zu behandeln, Sicherheit an den Grenzen zu schaffen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu erweitern.

Generalmajor Rezaei warnte ebenfalls, während er die Notwendigkeit betonte, das Thema terroristischer Gruppen zu behandeln und Sicherheit an den Grenzen zu schaffen, vor den Aktivitäten Israels in der Kurdistan-Region. Er betonte zudem die Notwendigkeit, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu erweitern und zu verbessern.

Er fuhr fort: Wir vertrauen Amerika keineswegs, und sie müssen praktische Maßnahmen ergreifen und unser Vertrauen gewinnen.

Bafel Talabani, der Vorsitzende der Patriotischen Union Kurdistans im Irak, begrüßte bei diesem Treffen die Verbesserung der wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen und diplomatischen Zusammenarbeit und betonte die Notwendigkeit, das Problem der Gruppen zu lösen und Sicherheit an den Grenzen zu schaffen.