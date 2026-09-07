Warnung von Goldman Sachs vor einem Ölpreissprung aufgrund regionaler Spannungen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Reuters berichtet, warnte die amerikanische Bank Goldman Sachs, dass der Ölpreis angesichts der zunehmenden Angriffe auf Schiffe im Nahen Osten auf 120 Dollar pro Barrel springen könnte.

Laut diesem Bericht betonte die Bank, dass die Ereignisse der letzten Tage zeigen, dass die Risiken einer Ausweitung der Spannungen in der Schifffahrtskette zu einem Hauptfaktor geworden sind, der berücksichtigt werden muss.

Angebotsschocks auf dem Markt für Erdgas und raffinierte Erdölprodukte wie Diesel werden schwerwiegender sein als ihre Auswirkungen auf den Rohölmarkt, weshalb diese Märkte als geeignetere Instrumente zur Absicherung geopolitischer Risiken gelten.

Zuvor hatte Bloomberg berichtet, dass der Ölpreis aufgrund der Spannungen im Nahen Osten und insbesondere in der Strasse von Hormus auf 97 Dollar gestiegen sei.