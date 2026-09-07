Al Jazeera untersucht: Warum können die US-Sanktionen den Iran nicht zur Aufgabe zwingen?

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schreibt die Website von Al Jazeera in einem Artikel: Die USA haben in ihren gegenwärtigen Kriegen keines ihrer gesteckten Ziele erreichen können. Die historischen Szenen am Flughafen von Kabul, der Hubschrauberflug über der US-Botschaft in Hanoi, der Tod von 60.000 Soldaten im Vietnamkrieg und die Unterzeichnung des Pariser Abkommens zum Abzug Washingtons aus diesem Krieg, das Abwerfen tausender Tonnen Bomben auf Afghanistan und der plötzliche Rückzug aus diesem Land, der eher einer Flucht glich – all dies erinnert an einen bestimmten Punkt.

Heute sollte der Krieg gegen den Iran durch die USA und das zionistische Regime zur Zerstörung des Atom- und Raketenprogramms und zum Sturz des herrschenden Systems führen, doch diese Ziele wurden nicht erreicht. Jeder US-Angriff wird mit einer iranischen Antwort beantwortet, was bedeutet, dass die Iraner nicht kapituliert haben und ihr Wille nicht geschwächt wurde.

Die gegen den Iran verhängten Sanktionen erinnern an dieselben Sanktionen von vor über vierzig Jahren. Nach dem irakischen Einmarsch in Kuwait verhängten die USA Sanktionen und eine Blockade gegen dieses Land und verhinderten die Lieferung von Nahrungsmitteln und Medikamenten in den Irak, aber im Fall des Iran ist die Situation anders.

Das Territorium des Iran ist um ein Vielfaches größer als das des Irak. Die Nachbarländer des Iran sind dem herrschenden Regime in Teheran nicht feindlich gesinnt. Der Iran hat lange Landgrenzen zu Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Aserbaidschan und dem Irak, und über den Irak werden die Bedürfnisse des Iran gedeckt.

Darüber hinaus hat der Iran 700 Kilometer Seegrenze im Norden und steht in Verbindung mit den nördlichen Ländern, insbesondere mit Russland. Aus diesem Grund können die Sanktionen, so sehr sie auch verschärft werden, die Iraner nicht zur Aufgabe zwingen.

Interessant ist, dass jetzt mehr über die Öffnung der Straße von Hormus gesprochen wird, die nicht der Grund für den Kriegsbeginn war, als über die Ziele, die die USA und das zionistische Regime mit dem Beginn der Aggression gegen den Iran verfolgten.