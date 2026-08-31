Inhalte der gemeinsamen Erklärung der Länder Pakistan, Türkei und Saudi-Arabien in Istanbul

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Arabiya berichtet, haben Saudi-Arabien, die Türkei und Pakistan in Istanbul die erste Sitzung des Politischen und Verteidigungs-Strategischen Ausschusses im Zusammenhang mit dem Mekka-Abkommen abgehalten und eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht.

In der Erklärung heisst es: