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Inhalte der gemeinsamen Erklärung der Länder Pakistan, Türkei und Saudi-Arabien in Istanbul

31 August 2026 - 21:39
News ID: 1859716
Source: ABNA
Inhalte der gemeinsamen Erklärung der Länder Pakistan, Türkei und Saudi-Arabien in Istanbul

Saudi-Arabien, die Türkei und Pakistan haben in Istanbul die erste Sitzung des Politischen und Verteidigungs-Strategischen Ausschusses im Zusammenhang mit dem Mekka-Abkommen abgehalten und eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht.

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Arabiya berichtet, haben Saudi-Arabien, die Türkei und Pakistan in Istanbul die erste Sitzung des Politischen und Verteidigungs-Strategischen Ausschusses im Zusammenhang mit dem Mekka-Abkommen abgehalten und eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht.

In der Erklärung heisst es:

  • Die heutige Sitzung ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung des Mekka-Abkommens von der Unterzeichnung zur Umsetzung.

  • Einigung über die nächsten Schritte zur Institutionalisierung der Zusammenarbeit.

  • In Saudi-Arabien wird ein Sekretariat zur Unterstützung der Aktivitäten der drei Länder eingerichtet.

  • Pakistan wird für die erste dreijährige Amtszeit den Vorsitz des Sekretariats innehaben.

  • Wir sind entschlossen, das Abkommen zur Erreichung von Frieden und Stabilität in der Region umzusetzen.

  • Die drei Länder werden ihre Bemühungen zur Deeskalation und Zurückhaltung fortsetzen und zum regionalen Frieden und zur Stabilität beitragen.

  • Die drei Länder betonen den defensiven Charakter der Partnerschaft und den Grundsatz des gegenseitigen Respekts für die Souveränität der Staaten.

  • Einigung über die Steigerung der Verteidigungsfähigkeiten der drei Länder. Die Zusammenarbeit umfasst die Stärkung der Verteidigungsindustrie, die Entwicklung von Produktion und Technologie.

  • Die drei Länder werden ihre Abschreckung und kollektive Verteidigung untereinander stärken und vereinbarten, zur Herstellung von Frieden in der Region und darüber hinaus beizutragen.

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