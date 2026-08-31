Inhalte der gemeinsamen Erklärung der Länder Pakistan, Türkei und Saudi-Arabien in Istanbul

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Arabiya berichtet, haben Saudi-Arabien, die Türkei und Pakistan in Istanbul die erste Sitzung des Politischen und Verteidigungs-Strategischen Ausschusses im Zusammenhang mit dem Mekka-Abkommen abgehalten und eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht.
In der Erklärung heisst es:
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Die heutige Sitzung ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung des Mekka-Abkommens von der Unterzeichnung zur Umsetzung.
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Einigung über die nächsten Schritte zur Institutionalisierung der Zusammenarbeit.
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In Saudi-Arabien wird ein Sekretariat zur Unterstützung der Aktivitäten der drei Länder eingerichtet.
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Pakistan wird für die erste dreijährige Amtszeit den Vorsitz des Sekretariats innehaben.
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Wir sind entschlossen, das Abkommen zur Erreichung von Frieden und Stabilität in der Region umzusetzen.
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Die drei Länder werden ihre Bemühungen zur Deeskalation und Zurückhaltung fortsetzen und zum regionalen Frieden und zur Stabilität beitragen.
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Die drei Länder betonen den defensiven Charakter der Partnerschaft und den Grundsatz des gegenseitigen Respekts für die Souveränität der Staaten.
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Einigung über die Steigerung der Verteidigungsfähigkeiten der drei Länder. Die Zusammenarbeit umfasst die Stärkung der Verteidigungsindustrie, die Entwicklung von Produktion und Technologie.
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Die drei Länder werden ihre Abschreckung und kollektive Verteidigung untereinander stärken und vereinbarten, zur Herstellung von Frieden in der Region und darüber hinaus beizutragen.
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