Kein Schiff kann ohne Abstimmung mit Iran die Straße von Hormus passieren

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte Kazem Gharibabadi, Vizeaußenminister für rechtliche und internationale Angelegenheiten, in Beantwortung einer Frage zu den letzten Konsultationen und Nachrichten über die Vermittlung von Ländern wie Pakistan, Oman und Katar in den Verhandlungen: «Die Islamische Republik Iran hat mit Oman eine Vereinbarung über die Durchfahrtsregelungen durch die Straße von Hormus getroffen, aber diese Vereinbarung wird nicht automatisch in die Umsetzungsphase treten, da ihre Verwirklichung an die Erfüllung der Verpflichtungen gebunden ist, die die andere Seite, insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika, übernommen hat.»

Gharibabadi betonte: «Wir haben klar gesagt, sobald die Bedingungen und Verpflichtungen der USA erfüllt sind, ist auch die Islamische Republik Iran bereit, ihre Maßnahmen bezüglich der Straße von Hormus zu ergreifen. Wenn sie nichts unternehmen, wird die Islamische Republik Iran natürlich ebenfalls keine Eile haben, die Straße von Hormus zu öffnen, und wird ihre Maßnahmen zur Verteidigung des Landes und zur Bekämpfung der Feinde fortsetzen. Der Iran war stets auf jedes Szenario vorbereitet.»