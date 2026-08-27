Katar bestätigt den Besuch seines Premierministers in Teheran; Gesprächsthema ist die Deeskalation

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al Jazeera berichtet, erklärte Majed al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, dass Mohammed bin Abdulrahman, der Premierminister und Außenminister Katars, morgen nach Teheran reisen wird, um Wege zur Deeskalation zu erörtern und die Voraussetzungen für einen Dialog zu schaffen.

Er fügte hinzu: Die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus wird eines der Hauptgesprächsthemen des Premierministers in Teheran sein.

Der Sprecher des katarischen Außenministeriums sagte, der Besuch des Premierministers in Teheran unterstreiche die Position Katars, dass Diplomatie der Weg zur Stärkung der regionalen Sicherheit sei.

Al-Ansari fügte abschließend hinzu: Der Premierminister wird auch die Notwendigkeit erörtern, die Schifffahrt in der Straße von Hormus auf den Stand vor dem 28. Februar (9. Esfand 1404 nach iranischem Kalender) zurückzuführen.