Weißes Haus: Es finden keine Verhandlungen mit Iran statt

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ sagte ein Vertreter des Weißen Hauses gegenüber Al Jazeera, dass derzeit keine Verhandlungen oder Gespräche mit Iran stattfinden und auch keine geplant seien.

Dieser Vertreter des Weißen Hauses behauptete, ohne auf die Berichte aller im Seeverkehr tätigen Institutionen Bezug zu nehmen, und stellte eine irreführende Behauptung auf: „Die Seeblockade (in der Nähe der iranischen Häfen) wird entschlossen und effektiv durchgesetzt; die Straße von Hormuz ist offen und die Minen sind geräumt!“

Diese Behauptung des amerikanischen Beamten wird zu einem Zeitpunkt aufgestellt, da alle mit der Schifffahrt durch die Straße von Hormuz verbundenen Institutionen von deren Schließung berichten.