Palästinensischer Islamischer Dschihad: Die Politik der Besatzer ist eine Kopie der Nazi-Politik

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf die Nachrichtenagentur „Shihab“ erklärte die Bewegung des Palästinensischen Islamischen Dschihad: Die Besatzungsarmee setzt ihre Verbrechen in Jerusalem und im besetzten Westjordanland fort und stürmte heute, neben der Zerstörung des UNRWA-Hauptquartiers, mit bewaffneten Kräften eine Bildungseinrichtung in Jerusalem; diese Aktion erfolgte gleichzeitig mit den Äußerungen von Itamar Ben-Gvir, dem Minister für Innere Sicherheit des Besatzungsregimes, und der Zerstörung eines Denkmals in Nablus durch ein Mitglied der Knesset.

Die Bewegung betonte: Diese Handlungen zeigen, dass das Kabinett des usurpatorischen Regimes weiterhin auf dem Weg der Umsetzung des Annexionsplans für das Westjordanland, der Zerstörung des Lebens der Palästinenser und der Ausweitung von Siedlungsprojekten voranschreitet und dabei das Völkerrecht sowie die Verpflichtungen ignoriert, die einige Länder, die ihre Beziehungen zu diesem Regime normalisiert haben, angeblich im Gegenzug für die Normalisierung erhalten haben, um die verbleibenden palästinensischen Gebiete zu bewahren.

Der Islamische Dschihad erklärte, dass das anhaltende arabische und internationale Schweigen angesichts der Kriegsverbrechen, die Aufzwingung von Tatsachen vor Ort durch Gewalt und Blutvergießen sowie der Einsatz von Siedlergruppen zur Ausweitung von Terror und Zerstörung in palästinensischen Dörfern, Siedlungen und Städten zeigen, dass die Politik des Besatzungsregimes auf Rassismus, Hass und Despotismus beruht und deutliche Ähnlichkeiten mit der Politik der Nazis aufweist.