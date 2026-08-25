„Al-Akhbar“: Die kräftige Ohrfeige, die der iranische Botschafter Amerika und der libanesischen Regierung verpasste

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ schrieb die libanesische Zeitung „Al-Akhbar“, dass die Einigung über den weiteren Verbleib von „Mohammadreza Sheibani“, dem iranischen Botschafter in Beirut, eine kräftige Ohrfeige für jene Strömung war, die in den vergangenen Tagen eine Kampagne gestartet hatte, um seinen weiteren Aufenthalt im Libanon zu verhindern; eine Strömung, an deren Spitze „Michel Issa“, der US-Botschafter in Beirut, „Youssef Raji“, der Außenminister, und die Partei der „Libanesischen Kräfte“ standen. Diese Strömung scheiterte mit ihren politischen und medialen Bemühungen, jede Lösung zu verhindern, die es Iran ermöglichen würde, seine politische Präsenz im Libanon aufrechtzuerhalten, und konnte die Lage nicht durch die Ausweisung des iranischen Botschafters aus dem Land beenden. Schließlich wurde eine Einigung erzielt, die zum weiteren Verbleib von Mohammadreza Sheibani im Libanon führte.

Nach Angaben dieser libanesischen Zeitung war Generalmajor „Hassan Chaker“, Generaldirektor der Allgemeinen Sicherheit des Libanon, der Vermittler der politischen Verhandlungen, die Präsident Joseph Aoun davon überzeugten, eine Formel anzunehmen, die eine Eskalation der Spannungen mit Iran vermeidet. Vorliegende Informationen deuten darauf hin, dass dieser Weg auch mit „Nabih Berri“, dem Vorsitzenden der Abgeordnetenkammer, abgestimmt wurde, um die notwendige politische Deckung für die endgültige Formel des Falls zu gewährleisten.

Schließlich wurde Sheibani eine 6‑monatige Aufenthaltsgenehmigung im Libanon erteilt, und er stellte unter Verwendung seines iranischen Diplomatenpasses einen Antrag bei der Allgemeinen Sicherheit und erhielt seinen Aufenthalt auf der Grundlage der gesetzlichen Befugnisse gemäß der libanesischen Verfassung, insbesondere deren Artikel 21.

Die Zeitung fügt hinzu, dass Michel Issa, der US-Botschafter im Libanon, während er weiterhin in Cafés und bei Treffen mit libanesischen Politikern gegen Iran hetzte, eine Kampagne startete, die letztlich zu einem Sieg für Iran führte. Er wollte die Ausweisung Sheibanis zu einem Test für die Messung des Einflusses Washingtons im Libanon machen, um eine strenge Haltung gegen Iran einzunehmen, aber die endgültige Entscheidung war, dass die libanesische Regierung den rechtlichen Rahmen für die Anwesenheit dieser Person beibehielt und die Tür für politische Interaktion mit Teheran offen ließ.

Was jedoch wichtiger ist: Diese Angelegenheit beschränkt sich nicht nur auf eine administrative 6‑monatige Aufenthaltsgenehmigung; vorliegende Informationen deuten darauf hin, dass Teheran beabsichtigt, Sheibani in einer neuen politischen Rolle als „Sondergesandten für Angelegenheiten Libanons und Syriens“ einzusetzen.