Tanker Trackers: Dritter iranischer Tanker durchbricht die Blockadelinie

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, gab Tanker Trackers bekannt, dass der dritte iranische Tanker den Bereich der US-Seeblockade passiert habe. Dieser Tanker transportierte eine Million Barrel Rohöl.

Die Plattform hatte zuvor ebenfalls gemeldet, dass nach Daten des automatischen Identifikationssystems (AIS) mindestens zwei iranische Supertanker – die Diona und die Hiro 2 – mit insgesamt 3,8 Millionen Barrel Öl die US-Seeblockadezone verlassen haben.

Die Plattform fügte hinzu, dass sich der Tanker Stream der Iranischen Nationalen Tankergesellschaft aus der ausschließlichen Wirtschaftszone Pakistans der Blockadelinie nähere.