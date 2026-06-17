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Tanker Trackers: Dritter iranischer Tanker durchbricht die Blockadelinie

17 Juni 2026 - 10:34
News ID: 1828284
Source: ABNA
Tanker Trackers: Dritter iranischer Tanker durchbricht die Blockadelinie

Die Plattform Tanker Trackers meldete die Durchfahrt des dritten iranischen Tankers durch die US-amerikanische Seeblockade.

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, gab Tanker Trackers bekannt, dass der dritte iranische Tanker den Bereich der US-Seeblockade passiert habe. Dieser Tanker transportierte eine Million Barrel Rohöl.

Die Plattform hatte zuvor ebenfalls gemeldet, dass nach Daten des automatischen Identifikationssystems (AIS) mindestens zwei iranische Supertanker – die Diona und die Hiro 2 – mit insgesamt 3,8 Millionen Barrel Öl die US-Seeblockadezone verlassen haben.

Die Plattform fügte hinzu, dass sich der Tanker Stream der Iranischen Nationalen Tankergesellschaft aus der ausschließlichen Wirtschaftszone Pakistans der Blockadelinie nähere.

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