Die Darstellung von Shehbaz Sharif zur Unterzeichnung des Islamabad-Memorandums

Wie die Nachrichtenagentur "Abna" unter Berufung auf den Sender "Al-Jazeera" berichtet, sagte Shehbaz Sharif unter Hinweis auf die Rolle Islamabads in diesem Prozess: «Die Präsidenten der USA und des Iran haben das Memorandum of Understanding genau in der Form unterzeichnet, in der ich es als Vermittler gebilligt hatte.»

Der Premierminister Pakistans betonte außerdem, dass das Islamabad-Memorandum of Understanding sofort in Kraft treten werde.

Seinen Worten zufolge wird Iran in einem ersten Schritt die Straße von Hormus sofort öffnen, während die USA ihrerseits direkt die Seeblockade aufheben werden.

Er dankte auch Katar für seine Rolle bei der Förderung dieses Abkommens und sagte: «Ich möchte besonders die aufrichtigen Bemühungen und die konstruktive Beteiligung der Führung Katars bei der Unterstützung der Erreichung dieses Schrittes würdigen.»

Der Premierminister Pakistans behauptete außerdem, dass Donald Trumps Bekenntnis zur Diplomatie und seine Bevorzugung friedlicher Lösungen dazu beigetragen hätten, diesen Konflikt zu beenden.