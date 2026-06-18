Die Absichtserklärung zwischen dem Iran und den USA aus Sicht eines Vertreters des Weißen Hauses

Wie die Nachrichtenagentur "Abna" unter Berufung auf den Sender "Al-Jazeera" berichtet, erklärte ein Vertreter des Weißen Hauses, dass der Text der Absichtserklärung zwischen dem Iran und den USA, die in der Schweiz unterzeichnet werden soll, 14 Punkte umfasst und dass das bevorstehende Treffen in diesem Land eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung dieser Absichtserklärung in ein umfassendes Abkommen spielen wird.

Über die Absichtserklärung zwischen dem Iran und den USA sagte er, dass der erste Punkt der Absichtserklärung die sofortige Einstellung der militärischen Operationen an allen Fronten, einschließlich des Libanon, betont und dass die USA, der Iran und ihre Verbündeten sich verpflichten, fortan keine militärischen Aktionen gegeneinander durchzuführen.

Dieser Vertreter des Weißen Hauses, dessen Name nicht genannt wurde, fuhr fort: Diese Absichtserklärung betont auch den gegenseitigen Respekt für die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der beiden Länder und die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des jeweils anderen.

Gemäß den Bestimmungen dieses Abkommens haben sich Teheran und Washington außerdem verpflichtet, innerhalb von 60 Tagen mit der Möglichkeit der Verlängerung durch beidseitige Vereinbarung über ein endgültiges Abkommen zu verhandeln.

Der Vertreter des Weißen Hauses fügte hinzu, dass Washington sich auch verpflichtet habe, den Prozess der Aufhebung der Seeblockade gegen den Iran einzuleiten und diesen innerhalb von 30 Tagen vollständig zu beenden.

Nach Angaben dieses amerikanischen Beamten soll „der Iran auch in Koordinierung mit den Anrainerstaaten des Persischen Golfs und im Dialog mit Oman über die Verwaltung des Verkehrs in der Straße von Hormus beraten“.

Dieser amerikanische Beamte fügte hinzu: Gemäß dieser Absichtserklärung haben sich die USA verpflichtet, in Zusammenarbeit mit ihren regionalen Partnern einen Plan für den Wiederaufbau des Iran zu erarbeiten.

Er sagte: Der Wert dieses Plans wird mit 300 Milliarden Dollar angegeben, und der Mechanismus zu seiner Umsetzung wird im endgültigen Abkommen festgelegt.

Dieser amerikanische Beamte fügte hinzu: Washington hat sich auch verpflichtet, die Sanktionen gegen den Iran gemäß einem Zeitplan und im Rahmen des endgültigen Abkommens aufzuheben.

Abschließend sagte er: Der Iran hat ebenfalls betont, dass er nicht die Absicht habe, Kernwaffen zu erlangen oder zu entwickeln.