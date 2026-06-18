Trumps Kritik an Netanjahu: Er handelt zu überstürzt

Wie die Nachrichtenagentur "Abna" berichtet, sagte Donald Trump, der US-Präsident, in einem Interview mit der Zeitung "The Wall Street Journal" zunächst lobend über Netanjahu: «Natürlich handelt er manchmal zu überstürzt.»

Der US-Präsident erklärte außerdem, dass Netanjahu in einigen Aspekten des Krieges unterschiedliche Ziele verfolgt habe.

Diese Äußerungen Trumps erfolgten nach der Unterzeichnung des Memorandums mit dem Iran.

Als Trump den Versailles-Palast in Frankreich verließ, bestätigte er die Unterzeichnung dieses Memorandums und sagte: «Ich habe das Memorandum mit dem Iran unterzeichnet.»