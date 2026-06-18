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Trumps Kritik an Netanjahu: Er handelt zu überstürzt

18 Juni 2026 - 10:46
News ID: 1828701
Source: ABNA
Trumps Kritik an Netanjahu: Er handelt zu überstürzt

Der US-Präsident kritisierte nach der Unterzeichnung des Memorandums mit dem Iran und aufgrund der wiederholten Behinderungen durch den Premierminister des zionistischen Regimes diesen und bezeichnete ihn als überstürzte Person.

Wie die Nachrichtenagentur "Abna" berichtet, sagte Donald Trump, der US-Präsident, in einem Interview mit der Zeitung "The Wall Street Journal" zunächst lobend über Netanjahu: «Natürlich handelt er manchmal zu überstürzt.»

Der US-Präsident erklärte außerdem, dass Netanjahu in einigen Aspekten des Krieges unterschiedliche Ziele verfolgt habe.

Diese Äußerungen Trumps erfolgten nach der Unterzeichnung des Memorandums mit dem Iran.

Als Trump den Versailles-Palast in Frankreich verließ, bestätigte er die Unterzeichnung dieses Memorandums und sagte: «Ich habe das Memorandum mit dem Iran unterzeichnet.»

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