Trump: Wir haben die Absichtserklärung unterzeichnet

Wie die Nachrichtenagentur "Abna" berichtet, meldete der Korrespondent des Nachrichtenportals "Axios" unter Berufung auf amerikanische Beamte, dass die USA und der Iran heute das Memorandum of Understanding zur Beendigung des Krieges elektronisch unterzeichnet hätten.

"Axios" gab außerdem bekannt, dass dieses Memorandum of Understanding nach der elektronischen Unterzeichnung in Kraft getreten sei.

"Axios" berichtete weiter, dass Trump persönlich eine Kopie des Memorandums mit dem Iran während des Abendessens mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Schloss von Versailles unterzeichnet habe und das Bild des unterzeichneten Abkommens an den Iran und die Vermittlerländer gesendet worden sei.

Ein namentlich nicht genannter Vertreter des Weißen Hauses sagte ebenfalls gegenüber "Al-Mayadeen", dass die USA und der Iran heute Abend das Memorandum zur Beendigung des Krieges elektronisch unterzeichnet hätten und dieses Abkommen in die Umsetzungsphase eingetreten sei.

Auch die Nachrichtenagentur Reuters meldete unter Berufung auf einen Vertreter des Weißen Hauses, dass Trump das Memorandum mit dem Iran unterzeichnet habe.