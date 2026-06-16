Hisbollah: Der Libanon wird niemals israelisch werden; die Befreiung ist unveränderlich

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Manar berichtet, betonte Ihab Hamada, Mitglied der Fraktion „Loyalität zum Widerstand“ im libanesischen Parlament, dass die vollständige Befreiung der vom zionistischen Regime besetzten libanesischen Gebiete bis zum letzten Quadratzentimeter eine feste und unveränderliche Gleichung sei.

Hamada betonte in seinen Ausführungen, dass der Libanon niemals israelisch werde, und sagte, dass der Libanon eine neue Phase betreten habe und die Phase der Gefahr für seine Existenz sowie die Versuche, seine Macht zu beeinflussen und zu schwächen, hinter sich gelassen habe.

Dieses hochrangige Mitglied der libanesischen Hisbollah lobte das zwischen der Islamischen Republik Iran und den USA erzielte Verständnis und stellte fest, dass der zionistische Feind als Hauptverlierer dieses Verständnisses versucht habe, wenige Stunden vor der Bekanntgabe des Verständnisses durch einen Angriff auf den südlichen Vorort von Beirut Einfluss darauf zu nehmen und es zum Scheitern zu bringen, aber die Ergebnisse entwickelten sich entgegen der Meinung Tel Avivs, und seine politischen und sicherheitlichen Berechnungen scheiterten.