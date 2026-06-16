Ex-Premierminister des Libanon: Das Abkommen zwischen Iran und den USA festigte den Sieg Teherans

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen berichtet, erklärte der ehemalige libanesische Präsident Émile Lahoud, dass das Abkommen zwischen Iran und den USA die Festigung des Sieges Teherans bedeute und den Weg zur Lösung der Krisen im Libanon ebnen könne.

Joseph Aoun, der Präsident des Libanon, dankte im Hinblick auf die Erreichung eines Memorandum of Understanding zwischen Iran und den USA all jenen, die sich bemüht haben, den Libanon in die laufenden Bemühungen zur Beendigung der Spannungen und zur Einstellung der militärischen Aktionen an verschiedenen Fronten einzubeziehen.

Er sagte, dass er die Bekanntgabe der Vereinbarung, die die USA und Iran erzielt haben und in der die Einstellung militärischer Aktivitäten und Spannungen in der Region, einschließlich des Libanon, betont wird, mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit verfolgt habe.

In diesem Zusammenhang dankte Aoun für die Achtung des besonderen Status und der besonderen Merkmale des Libanon, die in diesem Memorandum of Understanding enthalten sind, sowie für die Erklärung, dass die Stabilität und Sicherheit des Libanon ein untrennbarer Bestandteil aller ernsthaften Bemühungen zur Festigung der Stabilität in der Region sei.