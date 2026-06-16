General Kaanii: Die Widerstandsfront stellt sich dem Feind unter den härtesten Bedingungen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte General Ismail Kaanii am Dienstagabend: Das Thema Widerstand in der Region hat, dem Lob Gottes sei Dank, seine Wurzeln am Beginn der Islamischen Revolution; von dem Zeitpunkt an, als Imam Khomeini (Friede sei mit ihm) den Befehl zur Bildung von Widerstandszellen auf der ganzen Welt erteilte. Nach ihm folgte unser Märtyrer-Imam dieser Linie mit Festigkeit, und diese Zellen verwandelten sich allmählich in Widerstandsbewegungen. Diese Bewegungen verbanden sich miteinander und bildeten die „Widerstandsachse“ – ein Thema, das seit jener Zeit bis heute die USA, den Weltimperialismus und das zionistische Regime stark beunruhigt.

Der Kommandeur der Quds-Truppe fügte hinzu: Heute wissen die USA sehr gut – und das zionistische Regime versteht es sogar besser –, dass jene Bewegung, die unter den härtesten Bedingungen ihnen gegenübersteht und kämpft und das Schlachtfeld nicht verlässt, genau dieser „Widerstand“ ist. Diese Periode ist selbst ein Beweis für diese Wahrheit; von „Sturm al-Aqsa“ bis heute, so viel Druck sie auch ausgeübt haben, beispiellosen Druck, die größten Zerstörungen und die schrecklichsten Verbrechen in Palästina und im geliebten Libanon begangen haben, aber ihr seht keine einzige Gruppe der Widerstandsbewegungen, die das Feld verlassen hätte. Diese Standhaftigkeit hat die Feinde sehr erschreckt.

General Kaanii fuhr fort: Sie hatten Pläne für den Widerstand und dachten, dieser Krieg sei eine Gelegenheit, sich mit dem Widerstand anzulegen, aber sie wussten nicht, dass diese Brüder des Widerstands, als sie schon lange zuvor Gefahr spürten, wenn sie zusammensaßen, selbst ohne unsere Anwesenheit alle überzeugt waren und sagten: „Im Kampf gegen Amerika müssen wir die Vorhut sein und dürfen nicht zulassen, dass die Islamische Republik in Schwierigkeiten gerät.“ Das war ihre eigene Entscheidung, ohne dass jemand auch nur ein Wort von ihnen verlangt hätte.

Er bezeichnete die Bestandteile der Widerstandsfront als Vorhut des Kampfes im aufgezwungenen Krieg und sagte: Fairerweise hat die gesamte Widerstandsachse im jüngsten Krieg auf beeindruckende Weise geglänzt.