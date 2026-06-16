Arabische Quellen: Irans Position als Regionalmacht wird gefestigt

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, schrieb Reuters in einem Bericht, der Krieg habe die Grenzen der US-Macht und den Widerstandswillen Irans aufgezeigt.

In dem Bericht heißt es, die arabischen Golfstaaten seien mit den Folgen des Krieges gegen Iran alleingelassen worden.

Al-Masirah meldete unter Berufung auf Golfquellen weiter, dass das Abkommen zwischen Iran und den USA praktisch den Prozess der Neuformierung der strategischen Denkweise der Golfstaaten eingeleitet habe, was letztlich zu einem geringeren Vertrauen in die US-Unterstützung führen werde.

Sie erklärten, das genannte Abkommen festige Irans Position als dauerhafte Regionalmacht und beschleunige den Weg hin zu einer Einigung anstelle von Konfrontation.