Reaktion der zionistischen Medien auf das Abkommen zwischen Iran und den USA

Wie der Korrespondent von Abna unter Berufung auf Al-Quds berichtet, wurde die Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens zwischen Iran und den USA von den Medien des zionistischen Regimes unterschiedlich aufgenommen.

Die zionistische Zeitung Yedioth Ahronoth schrieb dazu, dass Benjamin Netanyahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, erwartet habe, dass der Angriff auf Beirut zum Scheitern der Verhandlungen führen würde, aber das Gegenteil sei eingetreten und das Abkommen sei unterzeichnet worden.

Roni Rimon, strategischer Berater des israelischen Kabinetts, äußerte ebenfalls indirekte Kritik am Abkommen zwischen Iran und den USA und sagte, Israel dürfe nicht zum Opfer dieses Friedensabkommens werden.

Der 14. Kanal des israelischen Fernsehens bezeichnete das Abkommen als „sehr wichtigen Erfolg“ für die Iraner und betonte, dass die Waffenruhe in diesem Abkommen sofort eintreten werde, daher müsse Israel gemäß diesem Abkommen seine Angriffe auf den Libanon sofort einstellen.

Die zionistische Zeitung Maariv behauptete, Netanyahu habe dem US-Präsidenten Donald Trump mitgeteilt, dass die Armee des zionistischen Regimes nicht aus dem Libanon abziehen werde und Israel sich nicht an den Libanon betreffenden Teil des Abkommens zwischen Iran und den USA gebunden fühle.

Die zionistische Zeitung Yedioth Ahronoth schrieb ebenfalls, dass Netanyahu Trump mitgeteilt habe, dass die israelische Armee auf ihren derzeitigen Positionen im Libanon bleiben werde.

In einem weiteren Artikel schrieb Maariv unter Berufung auf Netan Eshchel, eine Person aus Netanyahus Umfeld, dass das zwischen Iran und den USA unterzeichnete Abkommen keinerlei Wert habe und niemand außer Donald Trump ihm Bedeutung beimesse.