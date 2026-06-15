Es gibt keinen anderen Weg, als die Niederlage und die Kapitulation vor dem auferstandenen Volk Irans zu akzeptieren.

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte das Zentralhauptquartier Khatam al-Anbiya in einer Mitteilung: Das widerstandsfähige und stolze Volk Irans und die tapferen und mutigen Söhne der Nation in den mächtigen Streitkräften des Landes und der Widerstandsfront haben durch die Gunst des Allerhöchsten Herrn und unter der Führung des Obersten Befehlshabers (möge sein Schatten lang währen) durch die Auferlegung ihres göttlichen und eisernen Willens den feigen amerikanischen und zionistischen Feinden mit Macht bewiesen, dass diese keinen anderen Weg haben, als die Niederlage und die Kapitulation vor dem auferstandenen Volk und den Soldaten des Allerhöchsten Herrn zu akzeptieren.