Irans „neue strategische Gleichung“ in der Region, basierend auf dem Prinzip der „Einheit der Kampffelder“

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erkannten die Medien des zionistischen Regimes an, dass nach Irans Vergeltungsangriffen auf israelische Ziele als Reaktion auf die Aggression gegen den südlichen Vorort von Beirut, nun auf dem regionalen Schlachtfeld eine „neue strategische Gleichung“ entstanden sei.

Laut diesem Bericht wurden in einer Reihe von Diskussionen, die auf Kanal 12 des zionistischen Regimes ausgestrahlt wurden, Bedenken innerhalb des israelischen Sicherheitsestablishments geäußert, wie auf die neue „rote Linie“ in Bezug auf Beirut zu reagieren sei, insbesondere angesichts der Warnungen Irans vor jeder Eskalation im Libanon.

Laut zionistischen Analytikern deuten die jüngsten Entwicklungen auf eine Veränderung des Abschreckungsgleichgewichts hin, da der Handlungsspielraum Israels unter dem Einfluss sich verändernder regionaler Berechnungen nun begrenzter erscheint.