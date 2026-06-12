Guterres‘ Aufforderung an Iran und USA, eine friedliche Einigung zu erzielen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters berichtet, äußerte António Guterres seine Besorgnis über die anhaltende Eskalation der Spannungen im Nahen Osten.

Guterres, ohne die illegalen und ungerechtfertigten Angriffe der USA und des israelischen Regimes auf den Iran sowie die anhaltende Verletzung der Waffenruhe durch die Aggressoren zu erwähnen, forderte die Konfliktparteien auf, zur vollständigen Umsetzung der Waffenruhe zurückzukehren und jede weitere Verschlechterung der Lage zu vermeiden.

Er fügte hinzu, dass das Anhalten dieser Situation zur vollständigen Wiederaufnahme des Konflikts führen und unabsehbare Folgen für die Region und die Welt haben könnte, insbesondere für die verletzlichsten Länder.

Guterres betonte auch, dass die Rechte und Freiheiten der Schifffahrt gemäß dem Völkerrecht respektiert werden müssen und dass alle Parteien ihren Verpflichtungen aus dem Völkerrecht nachkommen und alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Zivilisten treffen müssen.

Ein Sprecher der Vereinten Nationen erklärte zur Erläuterung dieser Position: „Der Generalsekretär betont erneut, dass der einzige Weg nach vorn echter Dialog und Verhandlungen sind. Ich fordere die USA und den Iran auf, ihre Bemühungen zur Erreichung einer friedlichen, umfassenden und nachhaltigen Einigung zu verstärken, die den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit fördert.“