Netanjahu zwischen Hammer der internen Gegner und Amboss des Drucks von Trump

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shehab berichtet, erklärten zionistische Medien, dass laut israelischen und amerikanischen Analysen der Premierminister dieses Regimes, Benjamin Netanjahu, eingeklemmt sei zwischen der öffentlichen Meinung in Israel, die auf der Notwendigkeit einer Niederlage Irans und der Hisbollah besteht, und dem Druck des US-Präsidenten, der ein Ende des Krieges und die Unterzeichnung eines Abkommens fordert.

Diese schwierige Lage Netanjahus ereignet sich zu einem Zeitpunkt, als veröffentlichte Umfragen im besetzten Palästina zeigen, dass mehr als 60% der Israelis nicht bereit sind, Netanjahu erneut als Kanzlerkandidaten zu sehen. Gleichzeitig schwindet die Position der Parteien seiner Koalition im Vergleich zur Opposition.

Diese Situation hat dazu geführt, dass jedes Abkommen zwischen den USA und dem Iran sowie die Aussagen Trumps von vor zwei Tagen, dass er nicht wisse, ob Netanjahu an den nächsten Wahlen teilnehmen werde, wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt sind.