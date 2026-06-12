Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, teilte die New York Times unter Berufung auf europäische Beamte mit, dass die USA planen, die Anzahl der für NATO-Operationen in Europa bereitgestellten Flugzeuge und Kriegsschiffe zu verringern.

Diese Nachricht kommt, während Berichte europäischer Medien von einem Plan der USA zeugen, ihr militärisches Potenzial innerhalb der NATO drastisch zu reduzieren. Ein Schritt, der auf eine Vertiefung der sicherheitspolitischen Risse innerhalb dieses Militärbündnisses und auf einen möglichen vollständigen Austritt Washingtons daraus hindeuten könnte.

Laden Sie die neueste Version der App herunter, um dieses Problem zu beheben. Diese Lücke zwischen den beiden Seiten des Atlantiks hat sich nach Trumps Kritik an den NATO-Mitgliedern wegen mangelnder Unterstützung für Washingtons Pläne zur Aggression gegen den Iran vertieft.