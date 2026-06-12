Fragile Ernennung in Starmers Kabinett; „Dan Jarvis“ wird neuer Verteidigungsminister Großbritanniens

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, ernannte der britische Premierminister Keir Starmer Dan Jarvis inmitten der Führungskrise der Labour Party und des wachsenden Drucks auf seine Regierung zum neuen Verteidigungsminister.

Diese Ernennung erfolgte nur wenige Stunden nach dem plötzlichen Rücktritt des vorherigen Verteidigungsministers John Healey und des Ministers für die Streitkräfte Al Carns, was auf tiefe Spaltungen im Kabinett über den Verteidigungshaushalt und das Investitionsprogramm hindeutet.

John Healey reichte am Donnerstag seinen Rücktritt ein und schrieb in einem scharfen Brief an Starmer, dass das Investitionsprogramm der Regierung „erheblich unter dem liegt, was für die Verteidigung und Sicherheit des Landes in dieser gefährlichen Zeit erforderlich ist“.