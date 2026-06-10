Eine weitere Zurschaustellung von Heuchelei im Sicherheitsrat / Resolution 2231 ist abgelaufen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte die Vertretung der Islamischen Republik Iran bei der UNO anlässlich der Abhaltung der Sitzung des Sicherheitsrats: «Schon wieder eine weitere Zurschaustellung von Heuchelei und Doppelmoral in der Sitzung und Erörterung des UN-Sicherheitsrats.»

Die Vertretung Irans bei der UNO stellte klar: «Die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats ist am 18. Oktober 2025 abgelaufen und hat alle entsprechenden Bestimmungen und Aufgaben beendet. Es gibt keine rechtliche Grundlage für das sogenannte 1737-Komitee, es ist keine einzige Sanktionsresolution des Sicherheitsrats gegen Iran übrig geblieben, und es gibt keine Rechtfertigung für die Abhaltung von Sitzungen unter der Tagesordnung "Nichtverbreitung".»

Die Vertretung der Islamischen Republik Iran am UN-Sitz in New York betonte: «Dies ist ein offensichtlicher Missbrauch der Befugnisse des Sicherheitsrats und ein absichtlicher Versuch, die internationale Gemeinschaft in die Irre zu führen.»

Die Vertretung Irans bei der UNO fügte hinzu: «Seit über fünf Jahrzehnten ist Iran ein verantwortungsvoller Vertragsstaat des NVV und hat niemals nach Atomwaffen gestrebt. Die wirkliche Bedrohung für das Nichtverbreitungsregime ist die Straflosigkeit derjenigen, die friedliche nukleare Anlagen unter Safeguards angreifen, während sie vorgeben, sich an das Völkerrecht und die Nichtverbreitung zu halten.»

Die Vertretung Irans bei der UNO ergänzte: «Die aktuelle Situation ist eine direkte Folge des US-Ausstiegs aus dem JCPOA, der anhaltenden Nichteinhaltung ihrer Verpflichtungen durch die drei europäischen Länder und der illegalen militärischen Angriffe der USA und Israels auf friedliche iranische Nuklearanlagen unter Schutz.»