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Behauptung von CENTCOM: Wir haben aus Selbstverteidigung und auf Befehl Trumps in den Süden Irans angegriffen

10 Juni 2026 - 09:29
News ID: 1825149
Source: ABNA
Behauptung von CENTCOM: Wir haben aus Selbstverteidigung und auf Befehl Trumps in den Süden Irans angegriffen

Das Zentralkommando der terroristischen US-Armee (CENTCOM) behauptete Angriffe auf den Süden Irans als Reaktion auf den Abschuss eines Armeehubschraubers vom Typ Apache.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna meldete das Zentralkommando der terroristischen US-Armee (CENTCOM) Angriffe auf den Süden Irans und behauptete, diese Angriffe aus Selbstverteidigung und als Reaktion auf den Abschuss eines US-Apache-Hubschraubers durchgeführt zu haben.

Gleichzeitig mit diesen Angriffen waren auch in Bandar Abbas und Sirik Explosionsgeräusche zu hören.

CENTCOM behauptete zudem, diese Angriffe auf direkten Befehl Trumps durchgeführt zu haben.

Das Zentralkommando der terroristischen US-Armee behauptete ferner, dass die angekündigte Mission eine angemessene Reaktion auf die unprovozierte Aggression Irans sei.

Kanal 14 des zionistischen Regime-Fernsehens berichtete, dass Trump Netanjahu über die Einzelheiten des jüngsten US-Angriffs auf Iran informiert habe.

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