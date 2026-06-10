Neue Operation des libanesischen Widerstands: Feldmäßiger Druck auf das zionistische Regime

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masirah deuten Berichte von den Grenzen zwischen Libanon und dem besetzten Palästina darauf hin, dass die Kräfte des Islamischen Widerstands im Libanon in den letzten 24 Stunden eine Reihe gezielter Operationen gegen Stellungen und Bewegungen der Armee des zionistischen Regimes durchgeführt haben – Operationen, die die Fortsetzung des Abnutzungskrieges gegen dieses Regime zeigen.

Diesem Bericht zufolge berichteten zionistische Medien von einem bewaffneten Zusammenstoß nach dem Eindringen eines Widerstandskämpfers in die Nähe der Nordgrenzen des besetzten Palästina. Den Quellen zufolge geriet der Angreifer nach dem Überqueren der Grenze mit Kräften der Regimearmee aneinander, was zur Sperrung einiger Routen und zur Ausgabe von Notfallanweisungen an Siedler in den Grenzgebieten führte.

Im Bereich der Luftverteidigung erklärte die Hisbollah, eine Hermes-450-Aufklärungsdrohne des zionistischen Regimes am Himmel über dem Südlibanon getroffen und zum Rückzug gezwungen zu haben – ein Schritt, der als Beweis für die wachsende Fähigkeit des Widerstands zur Bekämpfung der Luftaktivitäten dieses Regimes gewertet wird.

Gleichzeitig berichteten zionistische Medien über die Verwundung mehrerer Soldaten des Regimes infolge eines Angriffs einer Angriffsdrohne der Hisbollah. Auch nach dem Eindringen einer Drohne in den Himmel über Westgaliläen heulten in mehreren Gebieten Warnsirenen.

Was die Bodenlage betrifft, so erklärte die Hisbollah, dass sie einen Vorstoßversuch einer gepanzerten Einheit der Regimearmee auf einer der Grenzachsen mit Raketen beschossen und zum Rückzug gezwungen habe.