Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna führte der UN-Sicherheitsrat in einer illegalen Sitzung mit Doppelstandards die Abstimmung über die Resolution 1737 durch und billigte mit 11 Ja-Stimmen die Prüfung der Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen Iran.

Der russische Vertreter reagierte auf die erneute Politisierung des Westens gegen Iran und sagte: „Die Maßnahmen des Westens zur Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen Iran sind illegal, und die Resolution 1737 hat keine rechtliche Gültigkeit und keinen Platz im Sicherheitsrat.“

Er fügte hinzu: „Die Aktivierung des Snapback-Mechanismus durch einige europäische Mitglieder ist zum Scheitern verurteilt, und der Sicherheitsrat hat kein Recht, aufgehobene Sanktionen wiederzubeleben.“

Der russische Vertreter betonte, dass einseitige Sanktionen und illegale Handlungen einiger Länder die Diplomatie bezüglich des iranischen Atomprogramms untergraben und eine friedliche Lösung behindert haben.

Chinas Vertreter bei der UNO: Die USA haben die verworrene Situation um Iran verursacht

Der chinesische Vertreter bei der UNO betonte in seiner Rede im Sicherheitsrat die Notwendigkeit, auf Gewalt zu verzichten und zur Diplomatie zurückzukehren.

Er fügte hinzu: „Der Konflikt zwischen Iran und den USA hat den Entwicklungsländern schwere Erschütterungen versetzt. Ein Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien ist die oberste Priorität.“

Einwand des französischen Vertreters gegen die Äußerungen der russischen und chinesischen Vertreter

Der französische Vertreter bei der UNO wies die Äußerungen der russischen und chinesischen Vertreter zur Unterstützung Irans zurück und behauptete, dass die Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen Iran gemäß den Resolutionen des Sicherheitsrats legal sei.

Er fuhr fort und behauptete, dass die heutige Sitzung völlig gerechtfertigt sei, damit die Ratsmitglieder über die Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen Iran auf der Grundlage der genehmigten Rahmenwerke der Vereinten Nationen diskutieren und entscheiden könnten.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Sitzung des Sicherheitsrats zur Prüfung der Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen Iran heute Abend stattfand und der Rat mit 11 Ja-Stimmen die Abhaltung der Sitzung und die Fortsetzung des Verfahrens zur Prüfung des Falls der Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen Iran billigte.