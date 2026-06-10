Warnung von Araghchi: Wenn ihr in Sicherheit sein wollt, verlasst besser die Region

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Seyed Abbas Araghchi auf seiner persönlichen Seite als Reaktion auf die heutige morgendliche Luftaggression der USA im Süden Irans: „Trotz der Niederlage auf dem Schlachtfeld haben die Vereinigten Staaten erneut beschlossen, unsere Entschlossenheit zu testen.“

Er fügte hinzu: „Unsere mächtigen Streitkräfte werden keinen Angriff und keine Drohung unbeantwortet lassen. Wenn ihr in Sicherheit sein wollt, verlasst besser unsere Region.“

Araghchi betonte: „Die Geschichte des Persischen Golfs hat viele Geschichten über das schicksalhafte Ende fremder Eindringlinge zu erzählen. Hormus liegt nicht in internationalen Gewässern, es wird zwischen Iran und Oman geteilt und ist tausende Meilen von der Küste der Vereinigten Staaten entfernt. Die Seegrenzen sind völlig klar und eindeutig.“