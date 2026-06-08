Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen, während Axios unter Berufung auf einen US-Militärbeamten behauptete, die US-Armee habe sich nicht an der Aggression des zionistischen Regimes gegen den Iran beteiligt, berichtete die hebräischsprachige Zeitung Israel Hayom unter Berufung auf eine Quelle, dass das zionistische Regime seine Aggression gegen den Iran mit den USA abgestimmt habe.

Zuvor hatte Trump behauptet, er habe in einem Telefonat mit Netanjahu von diesem verlangt, nicht auf Irans Raketenantwort auf den Waffenbruch zu reagieren, doch zionistische Quellen berichteten von einer Aggression dieses Regimes gegen unser Land.

Die zionistische Website Walla behauptete ebenfalls, die Luftwaffe des zionistischen Regimes habe mehr als 10 Orte ins Visier genommen, darunter Luftverteidigungssysteme und ballistische Raketen Irans.