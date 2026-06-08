Irans Raketenantwort war eine defensive Reaktion auf den Waffenbruch

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte Ali Safari, Berater des Sprechers des iranischen Außenministeriums, im Gespräch mit Al-Mayadeen, dass die jüngste Raketenantwort der Islamischen Republik Iran nach mehr als einem Monat Zurückhaltung angesichts des Waffenbruchs und der fortgesetzten Aggressionen des zionistischen Regimes erfolgte.

Ali Safari sagte mit Blick auf die Entwicklungen in der Region: Der Libanon war ein wesentlicher Bestandteil des Waffenstillstandsabkommens, und dieses Abkommen hätte gleichzeitig im Iran und im Libanon umgesetzt werden müssen. Das zionistische Regime jedoch verletzte es, indem es seine Angriffe auf den Südlibanon fortsetzte und den südlichen Vorort von Beirut (Dahieh) bedrohte.

Er fügte hinzu: Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran führten als Reaktion auf diese Handlungen eine defensive Operation gegen das zionistische Regime durch. Laut Safari haben die Aggressionen dieses Regimes in den letzten Wochen rote Linien überschritten und zur Begehung von Verbrechen im Libanon geführt.

Der iranische Außenministeriumsbeamte wies auch auf die Rolle der USA in den regionalen Ereignissen hin und sagte: Beweise zeigen, dass Washington durch sein Schweigen angesichts der Aktionen des zionistischen Regimes und sogar durch die Erteilung von „grünem Licht“ den Boden für die Fortsetzung dieser Angriffe bereitet hat.

Safari betonte, dass der Iran die Lage vor Ort genau beobachte, und sagte: Wenn Amerika es mit den Verhandlungen ernst meint, müssen die Aggressionen gegen den Libanon und die feindseligen Handlungen gegen den Iran gestoppt werden.

Er fügte hinzu: Die vergangenen Erfahrungen führen dazu, dass Teheran den amerikanischen Positionen mit Skepsis begegnet.

Er stellte außerdem klar, dass der Iran auf alle möglichen Szenarien vorbereitet ist – sowohl auf die Fortsetzung des Konflikts als auch auf die Weiterverfolgung des diplomatischen Weges.

Abschließend betonte Safari die Unterstützung Irans für den Libanon und sagte: Die Islamische Republik Iran wird den Libanon, den Widerstand und das Volk dieses Landes niemals allein lassen, und diese Politik wird gemäß den Richtlinien des Führers der Revolution verfolgt.