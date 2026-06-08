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Velayati: Die Wahl liegt bei euch; stoppt die Dummheit oder tretet in die ausgewogene Balance zweier Meeresengen ein

8 Juni 2026 - 09:22
News ID: 1824135
Source: ABNA
Velayati: Die Wahl liegt bei euch; stoppt die Dummheit oder tretet in die ausgewogene Balance zweier Meeresengen ein

Velayati sagte zu den aggressiven Feinden: Die Wahl liegt bei euch: Stoppt die Dummheit oder tretet in die regulierte Balance zweier Meerengen ein!

Laut der Nachrichtenagentur Abna betonte Ali Akbar Velayati, der außenpolitische Berater des Obersten Führers: Die Vorhersage von vor einigen Tagen hat sich bewahrheitet; der Raketenangriff war von der Art „Zat as-Salasil“.

Er stellte klar: Die heutige Dummheit des Regimes in Beirut und der klare Bruch der Waffenruhe haben das erste Glied unserer Kettenreaktion aktiviert.

Velayati sagte: Die heutige Sicherheit von Bab al-Mandab sollte den Feind nicht in einen Rechenfehler verleiten. Die Glieder des Widerstands sind in der Lage, beide Wasserstraßen zu blockieren. Die Wahl liegt bei euch: Stoppt die Dummheit oder tretet in die regulierte Balance zweier Meerengen ein!

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