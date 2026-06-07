Verurteilung der Verbrechen des israelischen Regimes durch die größte muslimische Organisation in Amerika

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu verurteilte die größte muslimische Bürgerrechtsorganisation in Amerika heute, Samstag, die Angriffe des israelischen Regimes, die zum Tod von mindestens sieben Palästinensern, darunter ein sieben Monate alter Säugling, führten.

Laut dieser Agentur erklärte der Council on American-Islamic Relations (CAIR) in einer Stellungnahme: „Die Tötung eines sieben Monate alten Säuglings durch israelische Streitkräfte im illegal besetzten Westjordanland ist ein schreckliches Verbrechen, das das Gewissen jedes Menschen erschüttern muss.“

In der Erklärung heißt es weiter: „Keine militärische Streitmacht, die wiederholt Kinder, medizinisches Personal, Journalisten und Zivilisten mit Waffen tötet, die von amerikanischen Steuerzahlern bereitgestellt werden, sollte weiterhin Immunität oder Unterstützung genießen. Wir fordern die US-Regierung und die internationale Gemeinschaft auf, die Beihilfe zu diesen Verbrechen einzustellen und konkrete Maßnahmen zum Schutz palästinensischer Zivilisten, zur Beendigung der Besatzung und zur Einhaltung des Völkerrechts zu ergreifen.“

Heute eröffneten Soldaten des israelischen Regimes das Feuer auf das Auto einer palästinensischen Familie im südlichen Westjordanland. Bei diesem Angriff wurden drei Familienmitglieder, darunter ein Säugling, verletzt. Das Kind erlag seinen schweren Verletzungen.