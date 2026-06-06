Feindseliger Schritt der USA gegen Iran vor der Sitzung des Gouverneursrats

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters berichtet, erklärten Diplomaten, dass die USA vor der Sitzung des Gouverneursrats der IAEO einen Resolutionsentwurf gegen Iran ausarbeiten.

Sie fügten hinzu, dass diese Sitzung in der kommenden Woche stattfinden werde. Die Einzelheiten des Resolutionsentwurfs sind unklar.

Dieser feindselige Schritt der USA gegen Iran erfolgt mitten in den Verhandlungen über die Verlängerung der Waffenruhe und eine Einigung zwischen ihnen.

Nur wenige Stunden zuvor hatte das US-Finanzministerium auch die Verhängung neuer Sanktionen gegen Iran angekündigt.