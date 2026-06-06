Grossi: Irans Atomprogramm wird durch militärische Aktionen nicht zerstört werden

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, behauptete Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO), in einem Interview mit Al Jazeera, dass die Rückkehr von Inspektionen zu iranischen Atomstandorten eine notwendige Bedingung vor Erreichung eines Abkommens sei.

Ohne die umfassende Zusammenarbeit Irans mit der Agentur zu erwähnen, fügte er hinzu: „Wir konnten in den letzten mehr als acht Monaten keine Untersuchung bezüglich der deklarierten Uranvorkommen Irans durchführen.“

Grossi sagte: „Unsere Annahme ist, dass sich Irans Nuklearmaterial noch an demselben Ort befindet wie zu Beginn der Angriffe, und Teheran hat dies bestätigt.“

Er betonte erneut, ohne auf die Vertragsbrüche der USA während der Verhandlungen mit Iran hinzuweisen, dass die Lösung des Atomproblems zwischen den USA und Iran diplomatisch sein müsse und dass die Verhandlungen zwischen den beiden Seiten trotz laufender Diskussionen über Schlüsselfragen einer Einigung nahe gekommen seien.

Grossi sagte in einer Pressekonferenz, dass die IAEO derzeit nicht direkt in die Gespräche zwischen Washington und Teheran involviert sei, die Entwicklungen aber genau beobachte. Er behauptete, dass die derzeitigen Anzeichen darauf hindeuteten, dass die beiden Seiten einer potenziellen Einigung über Irans Atomprogramm näher gekommen seien.

Er behauptete, dass Iran rechtlich verpflichtet sei, die IAEO unter allen Umständen über seine nuklearen Aktivitäten zu informieren! Die beste Option nach Erreichen eines Abkommens sei die Beseitigung oder Reduzierung des Anreicherungsgrades von Irans hochangereicherten Uranvorräten.

Gleichzeitig räumte Grossi ein, dass keine militärische Aktion Irans Atomprogramm vollständig beenden könne.