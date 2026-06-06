Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, sagte Michail Uljanow in der Sitzung des Gouverneursrats der IAEO: „Westliche Länder haben im vergangenen Jahr versucht, Angriffe auf die nukleare Infrastruktur Irans, einschließlich des Kernkraftwerks Buschehr und des Kernkraftwerks Saporischschja, zu ignorieren, und dies hat zur Verschärfung des gefährlichen Prozesses von Angriffen auf Nuklearanlagen im 21. Jahrhundert geführt.“

Unterdessen gab die iranische Atomenergieorganisation bekannt, dass bei dem jüngsten Angriff ein Geschoss in der Nähe des Kernkraftwerks Buschehr eingeschlagen sei und dass durch die Druckwelle und Splitter ein Nebengebäude beschädigt und ein Sicherheitsmitarbeiter getötet wurde.

Nach Angaben der Organisation wurden die Hauptteile des Kraftwerks jedoch nicht beschädigt, und der Betrieb laufe weiter.

Nach Angaben dieser Behörde ist dies der vierte Angriff auf das Kernkraftwerk Buschehr im Laufe des jüngsten aufgezwungenen Krieges, und jede ernsthafte Beschädigung dieser Anlage könnte aufgrund der radioaktiven Materialien gefährliche Folgen für die Region haben.