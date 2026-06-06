Behauptung des CENTCOM: Wir haben Ziele in Sirik und Qeschm bombardiert

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, behauptete das Zentralkommando der terroristischen US-Armee in Westasien in einer Erklärung, dass die CENTCOM-Strekräfte vor wenigen Augenblicken vier iranische einseitige Angriffsdrohnen abgeschossen hätten, die in Richtung der Straße von Hormus gestartet worden seien.

CENTCOM behauptete, dass diese Angriffsdrohnen eine unmittelbare Bedrohung für den Seeverkehr in der Region darstellten und dass US-Streitkräfte iranische Küstenradarüberwachungsanlagen in Guruk (Sirik) und auf der Insel Qeschm angegriffen hätten, um sich gegen weitere Angriffe zu verteidigen.