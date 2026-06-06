Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, sagte Donald Trump, der terroristische Präsident der USA, auf die Frage eines Journalisten nach dem neuesten Stand der Verhandlungen mit dem Iran, dass die Lage mit dem Iran relativ gut verlaufe.

Trump behauptete weiter: „Wir haben einen großen Erfolg bei der Bearbeitung des iranischen Dossiers erzielt.“

Ohne auf seine Niederlagen im Krieg gegen den Iran hinzuweisen, fügte er hinzu: „Die Leute erwarteten, dass der Ölpreis auf 300 Dollar pro Barrel steigen würde, aber jetzt liegt er bei 96 Dollar.“

Der terroristische US-Präsident fuhr in seinen haltlosen Äußerungen fort: „Der Iran wird niemals Atomwaffen erlangen, und er ist jetzt nicht in der Lage, solche Waffen zu bekommen.“

Er behauptete: „Der Krieg wird auf jede erdenkliche Weise enden, und der Ölpreis wird sinken.“

Trump erklärte: „Wir sind kurz vor einer Lösung der Ukraine-Krise, und ich glaube, dass diese Krise gelöst wird.“

Der US-Präsident sagte weiter, dass er den Waffenversand nach Taiwan prüfe.

Der US-Präsident wiederholte erneut haltlose und immer gleiche Behauptungen: „Wir haben die Möglichkeit Irans, Atomwaffen zu erlangen, weitgehend zunichtegemacht. So oder so, diese Sache ist erledigt.“

Über den Krieg mit dem Iran sagte er: „Es ist kein Krieg im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eine militärische Auseinandersetzung. Es ist eine Übung (oder ein Training).“

Trump setzte seine Lügen fort: „Dem Iran sind nur noch etwa 21 bis 22 Prozent seiner Raketen geblieben.“