Iragh Tschi an Michel Aoun: Retten Sie den Libanon vor Ihrem wahren Feind

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Seyyed Abbas Iragh Tschi, Außenminister der Islamischen Republik Iran, in einer Nachricht auf X (ehemals Twitter) an den Präsidenten des Libanon: „Den Äußerungen von Herrn Aoun zufolge scheint es, als ob der Iran ein Fünftel des libanesischen Territoriums besetzt hätte, ein Viertel der Libanesen vertrieben hätte und Ihr Land täglich bombardierte.“

Er erklärte weiter: „Wenn der Libanon für den Iran ein Verhandlungsinstrument wäre, hätten wir längst eine Einigung erzielt. Retten Sie den Libanon vor Ihrem wahren Feind, Herr Präsident!“