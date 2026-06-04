Niederlage des von Trump unterstützten Kandidaten bei den Gouverneurs-Vorwahlen in Iowa

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Okaz verlor der republikanische Abgeordnete Randy Feenstra in einer für Donald Trump, den US-Präsidenten, unerwarteten Wendung bei den Vorwahlen am Dienstag die Nominierung für das Gouverneursamt von Iowa. Trotz Trumps Unterstützung, der Feenstra am Freitag als einen seiner stärksten Unterstützer bezeichnet hatte, unterlag Feenstra seinem Rivalen Zack Lane, einem Landwirt, der kürzlich in die Politik eingestiegen ist und als Aussenseiter gilt. Lane gewann mit 37,8 % der Stimmen gegenüber 37 % von Feenstra, ein Unterschied von weniger als einem Prozent.

Diese Niederlage wirft Fragen über Trumps Unterstützungskraft auf. Feenstras Niederlage wurde als weitverbreitete Überraschung und als seltener Rückschlag für Trumps Dominanz bei den republikanischen Nominierungswettbewerben beschrieben, da Feenstra von Iowas Konservativen als Spitzenkandidat angesehen wurde.

Zack Lane, ein Landwirt aus Iowa und konservativer politischer Aktivist, der mit der MAGA-Bewegung verbunden ist, konzentrierte seine Kampagne auf das Motto «Iowa zuerst» und betonte den Kampf gegen die hohe Krebsrate, die Unterstützung von Familienbetrieben und die Begrenzung der Einwanderung. Dies ermöglichte es ihm, Wähler anzuziehen, die ein neues Gesicht ausserhalb Washingtons suchten.

Diese Niederlage, die auf eine Serie von Siegen der vom Präsidenten unterstützten Kandidaten bei den Vorwahlen der letzten Wochen folgt, wirft Fragen über die Grenzen von Trumps Einfluss auf seine traditionelle republikanische Basis auf.