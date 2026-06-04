Drohnenangriffe des israelischen Regimes auf den Süden und Osten des Libanon

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Jazeera berichteten Quellen über mehrere Drohnenangriffe des israelischen Regimes auf Gebiete im Süden und Osten des Libanon.

Ein Korrespondent von Al-Jazeera berichtete, dass israelische Drohnen die Siedlung Zebdin und die Umgebung der Siedlung Mifdun in der Stadt Nabatäa im Süden des Libanon angegriffen hätten.

Berichten zufolge wurde auch die Siedlung Maarub in der Stadt Tyros im Süden des Libanon Ziel eines Drohnenangriffs des israelischen Regimes.

Im Osten des Libanon wurde die Siedlung Sohmar in der West-Bekaa fünf Luftangriffen des israelischen Regimes ausgesetzt.

Die offizielle libanesische Nachrichtenagentur meldete, dass die Angriffe des israelischen Regimes auf die Siedlung Sohmar in der West-Bekaa im Osten des Landes einen Toten und vier Verletzte forderten.

Berichten zufolge trafen diese Angriffe Gebiete in der Siedlung Sohmar, und Rettungskräfte wurden zum Ort entsandt.

Der Al-Jazeera-Korrespondent berichtete auch über Drohnenangriffe des israelischen Regimes auf die Siedlung Tebnin in der Stadt Bint Jbeil im Süden des Libanon.