Katz behauptete: «Wir ziehen uns nicht aus dem Südlibanon zurück»

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Jazeera behauptete Jisrael Katz, Kriegsminister des israelischen Regimes: «Unsere Streitkräfte werden sich nicht aus dem Südlibanon zurückziehen, einschliesslich der Region der Shaqif-Festung. Die Libanesen werden nicht in den Süden zurückkehren, und wir werden die Infrastruktur-Zerstörungsoperationen fortsetzen.»

Er behauptete: «Was gestern bei den Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel geschah, ist das Ergebnis einer Realität, die wir im Libanon geschaffen haben. Eine waffenfreie Zone wird südlich des Litani geschaffen werden. Unsere Armee wird in der Sicherheitszone des Libanon bis zur gelben Linie bleiben.»

Katz behauptete: «Israel verfügt mit amerikanischer Unterstützung über Handlungsfreiheit, um Beirut als Reaktion auf jeden Angriff auf nördliche Siedlungen oder Israel anzugreifen. Wir werden die Infrastruktur der Hisbollah angreifen. Die Veränderungen, die wir im Libanon geschaffen haben, werden zu einem Friedensabkommen führen.»